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В ряде районов Башкирии 7 июня действует сухой закон

Запрет на продажу алкоголя введет из-за сабантуев.

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Источник: Комсомольская правда

В ряде муниципалитетов Башкирии сегодня, 7 июня, действует сухой закон. Связано это с проведением сабантуев.

Розничная продажа алкоголя запрещена в Ермекеевском, Миякинском, Уфимском, Дюртюлинском, Мелеузовском, Кушнаренковском, Стерлибашевском, Чекмагушевском, Караидельском, Архангельском районах.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита. Первые сабантуи стартовали в Башкирии 31 мая. Следующие ожидаются 12 июня.

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