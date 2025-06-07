В ряде районов Башкирии 7 июня действует сухой закон

В ряде муниципалитетов Башкирии сегодня, 7 июня, действует сухой закон. Связано это с проведением сабантуев.
Розничная продажа алкоголя запрещена в Ермекеевском, Миякинском, Уфимском, Дюртюлинском, Мелеузовском, Кушнаренковском, Стерлибашевском, Чекмагушевском, Караидельском, Архангельском районах.
Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита. Первые сабантуи стартовали в Башкирии 31 мая. Следующие ожидаются 12 июня.
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