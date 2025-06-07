Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ

Жителей Куйбышевского района ждет временное отключение телерадиосигнала. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) опубликовала график профилактических работ на 10 июня.
Согласно опубликованным данным, отключение затронет хутор Крюково. Вещание прервется с 10:00 до 16:00 часов. Причина — техническое обслуживание передающего оборудования.
В случае ухудшения погодных условий работы могут быть перенесены, уточнили в РТРС. Специалисты напоминают, что такие плановые отключения необходимы для поддержания стабильной работы оборудования.
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