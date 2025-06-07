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За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

ГД работает над усилением наказания за повторную продажу энергетиков детям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

«Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям», — сообщил Пискарев.