За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
«Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям», — сообщил Пискарев.