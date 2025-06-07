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Клещи атакуют: в Прикамье растет число пострадавших от укусов членистоногих

С начала сезона клещевой активности в медучреждения Пермского края с жалобами на присасывание клещей обратились более 13 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи детей.

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С начала сезона клещевой активности в медучреждения Пермского края с жалобами на присасывание клещей обратились более 13 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи детей.

Как показали исследования, 47,3% клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом, менее 1% — энцефалитом. Такие данные приводит теруправление Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают пермякам о необходимости иммунопрофилактики, а также о мерах личной безопасности при посещении дач и лесных массивов, на придомовых территориях в частном секторе. А это защитная одежда и обувь и репелленты.