Клещи атакуют: в Прикамье растет число пострадавших от укусов членистоногих

С начала сезона клещевой активности в медучреждения Пермского края с жалобами на присасывание клещей обратились более 13 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи детей.
Как показали исследования, 47,3% клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом, менее 1% — энцефалитом. Такие данные приводит теруправление Роспотребнадзора.
Специалисты напоминают пермякам о необходимости иммунопрофилактики, а также о мерах личной безопасности при посещении дач и лесных массивов, на придомовых территориях в частном секторе. А это защитная одежда и обувь и репелленты.