В Ачинске запущено движение по наплавному мосту через реку Чулым

В Ачинске официально открыли движение по новому наплавному мосту через реку Чулым, предназначенному для легковых автомобилей. Об этом сообщил мэр города Игорь Титенков в своем Telegram-канале.
Несмотря на высокий уровень воды в реке, мост был открыт для дачников, которым он крайне необходим. Титенков отметил, что конструкция соответствует всем требованиям безопасности и имеет необходимую разрешительную документацию.
Важно отметить, что переправа предназначена исключительно для легкового автотранспорта; движение большегрузных автомобилей по мосту запрещено. Перед запуском движения мост был дополнительно проверен с использованием грузовиков для обеспечения его надежности.
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