Губернатор Хоценко вместе с женой вышел на дистанцию «ВелоОмска»

В том числе на основную дистанцию в 12 км вместе со своей супругой выехал губернатор Виталий Хоценко. В честь приближающегося Дня России участники вышли на старт в футболках цветов государственного флага — красных, синих и белых и выстроились в живой триколор, который протянулся от от Соборной площади по Тарской, Партизанской, Ленина, Иртышской набережной и обратно.