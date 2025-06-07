Губернатор Хоценко вместе с женой вышел на дистанцию «ВелоОмска»

Сегодня, 7 июня, в Омске в 26-й раз прошел спортивно-культурный праздник «ВелоОмск»-2025, имени заслуженного мастера спорта СССР Владимира Соколова. Он стал одним из самых массовых — в заезде приняли участие тысячи человек.
Фото: Сергей Мельников.
В том числе на основную дистанцию в 12 км вместе со своей супругой выехал губернатор Виталий Хоценко. В честь приближающегося Дня России участники вышли на старт в футболках цветов государственного флага — красных, синих и белых и выстроились в живой триколор, который протянулся от от Соборной площади по Тарской, Партизанской, Ленина, Иртышской набережной и обратно.
Фото: Роман Макарьев.
Праздник начался с соревнований самых юных спортсменов, в которых выступили дети от 4 до 6 лет. Далее начались заезды по уровню подготовки. Первыми на старт вышли наиболее сильные опытные спортсмены, последними стартовали семьи с детьми.