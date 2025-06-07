Белорусские ученые создали водку из молочной сыворотки

Белорусские ученые произвели необычную водку — на молоке, пишет агентство «Минск-Новости».
Необычный продукт презентовали на стенде Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию во время международной выставки «Белагро-2025».
Речь идет о новом продукте — молочной водке крепостью 36%. Инновационный алкоголь создали на основе дистиллята из молочной сыворотки. Для этого молочную сыворотку с высоким содержанием лактозы сбраживали определенными культурами дрожжей, а после перегнали. У полученной водки присутствует специфический молочный аромат.
К слову, другим экспериментальным образцом белорусских ученых стало нефильтрованное светлое пиво (4,5% об.), произведенное из озимого ячменя.
— Озимый ячмень более экстрактивный, в нем больше белка по сравнению с яровыми сортами, — прокомментировали сотрудники научно-практического центра.
Ученые считают данное направление перспективным и сейчас работают с двумя сортами ячменя белорусской селекции.
Еще белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире.
Тем временем считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.