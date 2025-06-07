Белорусские ученые создали водку из молочной сыворотки

Речь идет о новом продукте — молочной водке крепостью 36%. Инновационный алкоголь создали на основе дистиллята из молочной сыворотки. Для этого молочную сыворотку с высоким содержанием лактозы сбраживали определенными культурами дрожжей, а после перегнали. У полученной водки присутствует специфический молочный аромат.