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Белорусские ученые создали водку из молочной сыворотки

В Беларуси выпустили водку из молочной сыворотки.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ученые произвели необычную водку — на молоке, пишет агентство «Минск-Новости».

Необычный продукт презентовали на стенде Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию во время международной выставки «Белагро-2025».

Речь идет о новом продукте — молочной водке крепостью 36%. Инновационный алкоголь создали на основе дистиллята из молочной сыворотки. Для этого молочную сыворотку с высоким содержанием лактозы сбраживали определенными культурами дрожжей, а после перегнали. У полученной водки присутствует специфический молочный аромат.

К слову, другим экспериментальным образцом белорусских ученых стало нефильтрованное светлое пиво (4,5% об.), произведенное из озимого ячменя.

— Озимый ячмень более экстрактивный, в нем больше белка по сравнению с яровыми сортами, — прокомментировали сотрудники научно-практического центра.

Ученые считают данное направление перспективным и сейчас работают с двумя сортами ячменя белорусской селекции.

Еще белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире.

Тем временем считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.