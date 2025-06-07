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В Берёзовском районе Красноярского края обнаружено тело новорожденной девочки в озере

В Берёзовском районе Красноярского края произошло трагическое событие: в озере было найдено тело новорожденной девочки.

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В Берёзовском районе Красноярского края произошло трагическое событие: в озере было найдено тело новорожденной девочки.

По информации краевой прокуратуры, инцидент произошел, когда группа детей прогуливалась у водоема недалеко от деревни Кузнецово в Зыковском сельсовете. На поверхности озера они заметили пластиковый пакет, внутри которого находилось тело новорожденного ребенка, завернутое в полотенце.

В связи с данным фактом следственным отделом по Березовскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для определения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее рассказывали, что в Красноярске мать выбросила новорожденную девочку в мусорный бак.