В Берёзовском районе Красноярского края обнаружено тело новорожденной девочки в озере

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для определения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.