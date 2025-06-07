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МЧС предупреждает о рисках поджигания тополиного пуха

В краевом управлении МЧС России заявили о высокой пожароопасности, связанной с тополиным пухом.

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В краевом управлении МЧС России заявили о высокой пожароопасности, связанной с тополиным пухом.

Тополиный пух, как отмечают специалисты, легко воспламеняется и горит с большой скоростью, распространяя огонь в разные стороны. Остановить такой пожар самостоятельно практически невозможно, что представляет серьезную угрозу.

Примером подобного инцидента стал случай 14 июня 2022 года в Красноярске, когда из-за поджога пуха у фасада кафе произошел пожар. Дознаватели выяснили, что 39-летний мужчина, гуляя с супругой, решил поджечь скопление пуха. Хотя он утверждал, что быстро потушил его и ушел, тлеющий пух попал в углубление фасада, что и стало причиной возгорания.

Чтобы предотвратить подобные происшествия, МЧС рекомендует регулярно убирать тополиный пух, особенно в местах, где могут храниться горючие вещества, такие как автомобильные масла. Также важно проводить разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости поджигания пуха, а также напоминать об этом пожилым родственникам.

В ведомстве напоминают, что вблизи мест, где лежит «летний снег», запрещено разводить костры и сжигать листву или мусор. В Красноярском крае по-прежнему действует особый противопожарный режим, который запрещает открытый огонь.

На территориях частных домов и организаций рекомендуется устанавливать бочки с водой, огнетушители и ёмкости с песком для экстренной ликвидации возгораний.

В МЧС предостерегли, что если кто-то заметит горящий пух, не стоит пытаться затоптать огонь, так как это может усугубить ситуацию. Пух легкий и может разлететься в стороны. Лучше использовать автомобильный огнетушитель, воду, землю или песок для тушения.