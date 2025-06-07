МЧС предупреждает о рисках поджигания тополиного пуха

Примером подобного инцидента стал случай 14 июня 2022 года в Красноярске, когда из-за поджога пуха у фасада кафе произошел пожар. Дознаватели выяснили, что 39-летний мужчина, гуляя с супругой, решил поджечь скопление пуха. Хотя он утверждал, что быстро потушил его и ушел, тлеющий пух попал в углубление фасада, что и стало причиной возгорания.