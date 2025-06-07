После пожара в Азове прокуратура начала проверку

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование крупного пожара, произошедшего сегодня, 7 июня, в Азове. Возгорание случилось на складе полимерной продукции по улице Победы. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
— Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП. В тушении пожара задействованы 37 пожарных и 12 единиц спецтехники.
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