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После пожара в Азове прокуратура начала проверку

Прокуратура Ростовской области начала проверку после крупного пожара в Азове.

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Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование крупного пожара, произошедшего сегодня, 7 июня, в Азове. Возгорание случилось на складе полимерной продукции по улице Победы. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

— Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП. В тушении пожара задействованы 37 пожарных и 12 единиц спецтехники.

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