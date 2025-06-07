В Челябинской области семья косуль заблудилась в городе

— Инспекторы — старший лейтенант полиции Антон Александров и лейтенант полиции Иван Катаев — не растерялись! — отметили в правоохранительных органах. — Они стали аккуратно передвигаться на минимальной скорости, чтобы семейство не испугалось и смогло вернуться обратно в лес, подальше от машин. Убедившись, что косули в безопасности, экипаж спокойно продолжил нести службу.