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В Челябинской области семья косуль заблудилась в городе

Семья из шести косуль загулялась и забрела на одну из дорог Златоуста, оказавшись в явной опасности. Однако им на пути встретились сотрудники ГАИ. Как они поступили, рассказали в пресс-службе полиции Челябинской области.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Семейство парнокопытных попалось экипажу ДПС № на одной из улиц Златоуста утром в субботу, 7 июня. Животные внезапно выбежали на дорогу.

— Инспекторы — старший лейтенант полиции Антон Александров и лейтенант полиции Иван Катаев — не растерялись! — отметили в правоохранительных органах. — Они стали аккуратно передвигаться на минимальной скорости, чтобы семейство не испугалось и смогло вернуться обратно в лес, подальше от машин. Убедившись, что косули в безопасности, экипаж спокойно продолжил нести службу.

А прошлым летом необычную спасательную операцию провернули на территории детского сада «Ручеёк» на улице Черкасской Челябинска. Там между прутьями забора застряла косуля.