В Челябинской области семья косуль заблудилась в городе

Семейство парнокопытных попалось экипажу ДПС № на одной из улиц Златоуста утром в субботу, 7 июня. Животные внезапно выбежали на дорогу.
— Инспекторы — старший лейтенант полиции Антон Александров и лейтенант полиции Иван Катаев — не растерялись! — отметили в правоохранительных органах. — Они стали аккуратно передвигаться на минимальной скорости, чтобы семейство не испугалось и смогло вернуться обратно в лес, подальше от машин. Убедившись, что косули в безопасности, экипаж спокойно продолжил нести службу.
А прошлым летом необычную спасательную операцию провернули на территории детского сада «Ручеёк» на улице Черкасской Челябинска. Там между прутьями забора застряла косуля.