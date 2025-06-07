В Башкирии подешевели овощи и фрукты

В Башкирии в период с 26 мая по 2 июня снизилась стоимость ряда продуктов. По информации Башстата, изменения прежде всего коснулись свежих овощей, фруктов и других товаров необходимости.
Аналитики отметили, что больше всего подешевели помидоры — на −7,82% до 173, 82 рублей, огурцы снизились в цене на −5,71% до 87,76 рублей. Подешевели на −3,81% также и бананы до 151,9 рублей.
Стала доступнее также и белокочанная капуста, подешевев на −2,15%, до 64,44 рубля. Куриные яйца снизились в цене на −2% до 71,41 рубля за десяток.
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