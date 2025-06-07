В результате крупного пожара на складе в Азове пострадал мужчина

В Азове во время крупного пожара на складе пострадал мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло днем 7 июня на улице Победы, 47Ж.
— Пожар локализован. Пострадал работник склада, доставлен в больницу, — прокомментировали в региональном ведомстве.
Известно, что 47-летний мужчина получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать спасательные службы. Напомним, что огонь охватил порядка двух тысяч квадратных метров территории склада. Причина пожара будет установлена позже. Прокуратура организовала проверку.
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