Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала пять подарков, которые могут вас сглазить

— Таким жестом дарящий как бы ненароком желает вам непростых отношений с деньгами, безработицу, бедность. По возможности договоритесь заранее, чтобы внутрь положили любую купюру. Подойдут даже монеты, которые будут звенеть. Это, наоборот, только привлечет финансовое благополучие. Или отправьтесь с дарящим в магазин сумок и кошельков, чтобы самостоятельно выбрать то, что понравится именно вам. Такой жест не будет считаться попыткой вас сглазить.