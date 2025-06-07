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Очередной стыд на рынке недвижимости Кишинёва — хрущевка за 105 тысяч евро и с обещанием ремонта в подъезде

На Ботанике выставлена на продажу типовая хрущёвка за 105 000 евро, где площадь всего 45 квадратов.

Источник: Комсомольская правда

Еще одно сумасшедшее видео о продаже недвижимости в Кишиневе.

Хрущевка на Ботанике, 2-й этаж, 45 квадратных метров, цена — 105 тысяч евро.

Особенно понравилось от риэлтора: в подъезде СДЕЛАЮТ ремонт.

Кто и когда — скромно умалчивается.

Не устаем повторять: вы, товарищи риэлторы, хоть сами понимаете, что это смешно?

Это как же крышу должно снести…

Самые популярные комменты под видео в ФБ:

Где вы берёте силы так позориться?

Озеро в Долине Роз входит в стоимость?

До моря сколько метров — это первая линия?

Вы забыли сказать что в этом доме вам обеспечены запахи от бургерной и магазина, да при чем такие, что окна вы открывать будете раз в год.

Район ужасный. За проживание здесь нужно доплачивать людям. Шумно, грязно, двор ужасный — ремонта не было лет 40 точно. Во дворе собирается пьянь…