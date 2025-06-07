Очередной стыд на рынке недвижимости Кишинёва — хрущевка за 105 тысяч евро и с обещанием ремонта в подъезде

Еще одно сумасшедшее видео о продаже недвижимости в Кишиневе.
Хрущевка на Ботанике, 2-й этаж, 45 квадратных метров, цена — 105 тысяч евро.
Особенно понравилось от риэлтора: в подъезде СДЕЛАЮТ ремонт.
Кто и когда — скромно умалчивается.
Не устаем повторять: вы, товарищи риэлторы, хоть сами понимаете, что это смешно?
Это как же крышу должно снести…
Самые популярные комменты под видео в ФБ:
Где вы берёте силы так позориться?
Озеро в Долине Роз входит в стоимость?
До моря сколько метров — это первая линия?
Вы забыли сказать что в этом доме вам обеспечены запахи от бургерной и магазина, да при чем такие, что окна вы открывать будете раз в год.
Район ужасный. За проживание здесь нужно доплачивать людям. Шумно, грязно, двор ужасный — ремонта не было лет 40 точно. Во дворе собирается пьянь…