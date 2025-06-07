Милиция сказала, можно ли выпить алкоголь на пляжах в Минске без штрафа

Минская милиция перечислила пляжи Минска, где можно отдыхать с шашлыками и алкоголем, рассказали в программе «С Любовью о Минске», пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что жарить шашлык в общественном месте, к которому относится и пляж, можно только на специально оборудованной площадке.
-Нельзя взять переносной мангал и поставить его в парке Горького, — отметил замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.
Алкогольные напитки можно употреблять на пляже (другом месте массового отдыха) в кафе или оборудованных террасах, у которых есть лицензия на продажу алкоголя.
— Во всех остальных случаях распитие запрещено, — констатировал правоохранитель.
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