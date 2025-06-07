Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция сказала, можно ли выпить алкоголь на пляжах в Минске без штрафа

Милиция сказала, где можно жарить шашлыки и пить алкоголь на пляже в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Минская милиция перечислила пляжи Минска, где можно отдыхать с шашлыками и алкоголем, рассказали в программе «С Любовью о Минске», пишет агентство «Минск-Новости».

Так, в ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что жарить шашлык в общественном месте, к которому относится и пляж, можно только на специально оборудованной площадке.

-Нельзя взять переносной мангал и поставить его в парке Горького, — отметил замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.

Алкогольные напитки можно употреблять на пляже (другом месте массового отдыха) в кафе или оборудованных террасах, у которых есть лицензия на продажу алкоголя.

— Во всех остальных случаях распитие запрещено, — констатировал правоохранитель.

Ранее власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это.

Между тем белорусские ученые создали водку из молочной сыворотки. Кстати, белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире.