Вместо пышности — инфекции: чем опасен тренд на мытье головы капсулами для стирки

— Блеск волос, а также их защиту от повреждений и воздействия окружающей среды обеспечивает кутикула — внешний слой из мельчайших чешуек. Соответственно, ее разрушение приводит к потере блеска, ведь солнечному и искусственному свету становится не от чего отражаться.