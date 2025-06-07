Троица в 2024 году: какого числа отмечается, что можно и нельзя делать в этот день

«У наших предков было много примет. На мой взгляд, наиболее интересная из них — ~освящать в церкви слезные травы~. Некоторые могут вспомнить, как у их близких верующих за иконой или между оконными рамами лежал пучок травы. Эта трава специально оплакивалась в храме, а слезы, как известно, символизируют дождь. После церкви эту траву приносили домой и прятали за иконами. Таким образом люди просили у природы хорошей погоды, богатого урожая и лета без засухи», — заключила эксперт по религии Наталия Фоминых.