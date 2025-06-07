191 очко в КХЛ: форвард Вячеслав Основин перешел в тольяттинскую «Ладу»

«Автозаводцы» заключили односторонний контракт на один сезон с 31-летним экс-нападающим владивостокского «Адмирала».
«В предыдущем сезоне защищал цвета “Адмирала” и провел за дальневосточную команду в общей сложности 50 матчей, заработав 15 очков (девять голов и шесть результативных передач) при показателе полезности +3», — добавили представители «Лады».
Плюс две голевые в четырех встречах за «Динамо-Алтай» в ВХЛ. В 2014 году Основин брал бронзу молодежного ЧМ, а также МХЛ (2014, 2015) и КХЛ (2022). Всего поучаствовал в 645 играх в элите российского хоккея, набрал 191 очко (100+91).
Ранее журналист Алексей Шевченко дал тольяттинцам восьмое место на Востоке в следующем сезоне КХЛ.
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