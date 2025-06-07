191 очко в КХЛ: форвард Вячеслав Основин перешел в тольяттинскую «Ладу»

Плюс две голевые в четырех встречах за «Динамо-Алтай» в ВХЛ. В 2014 году Основин брал бронзу молодежного ЧМ, а также МХЛ (2014, 2015) и КХЛ (2022). Всего поучаствовал в 645 играх в элите российского хоккея, набрал 191 очко (100+91).