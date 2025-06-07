Эпидемиологи полностью запретили купаться на двух пляжах в Беларуси

Так, во время проверки Санитарно-эпидемиологической службы было установлено, что из 685 проб воды по всей стране 98,8% образцов соответствуют всем нормам. При этом отклонения обнаружили в восьми случаях: семь — по микробиологическим показателям и одно — по санитарно-химическим.