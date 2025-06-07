Эпидемиологи полностью запретили купаться на двух пляжах в Беларуси

В Беларуси эпидемиологи запретили купаться на двух пляжах, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, во время проверки Санитарно-эпидемиологической службы было установлено, что из 685 проб воды по всей стране 98,8% образцов соответствуют всем нормам. При этом отклонения обнаружили в восьми случаях: семь — по микробиологическим показателям и одно — по санитарно-химическим.
— Опасных микроорганизмов (сальмонеллы, энтеровирусы, гельминты) не выявлено, — прокомментировали специалисты.
Но еще введены временные ограничения на купание и водные развлечения в Жлобине, на пляже у Центра олимпийского резерва, и в парке «Приднепровском» и в Дубровно — зоне отдыха на Днепре у Правобережной улицы.
Еще милиция сказала, можно ли выпить алкоголь на пляжах в Минске без штрафа.
Ранее власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это.