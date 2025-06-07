Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики «поездов здоровья» в Башкирии выявили более 3,8 тысяч заболеваний

Минздрав Башкирии сообщил печальную статистику.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии медики «поездов здоровья» обнаружили у жителей отдаленных районов более 3,8 тысяч заболеваний. Об этом сообщили в минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что всего было проведено 55,5 тысяч приемов и 12,7 тысяч обследований, включая маммографию и флюорографию.

Дополнительно сообщается, что у 958 пациентов зафиксировали высокую глюкозу в крови, у 1499 — повышенный холестерин, а у 2183 — высокое артериальное давление, у 60 человек есть подозрения на злокачественные заболевания, у двоих выявили туберкулез.

Пациентов направили на дополнительное обследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.