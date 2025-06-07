Медики «поездов здоровья» в Башкирии выявили более 3,8 тысяч заболеваний

В Башкирии медики «поездов здоровья» обнаружили у жителей отдаленных районов более 3,8 тысяч заболеваний. Об этом сообщили в минздраве республики.
В ведомстве уточнили, что всего было проведено 55,5 тысяч приемов и 12,7 тысяч обследований, включая маммографию и флюорографию.
Дополнительно сообщается, что у 958 пациентов зафиксировали высокую глюкозу в крови, у 1499 — повышенный холестерин, а у 2183 — высокое артериальное давление, у 60 человек есть подозрения на злокачественные заболевания, у двоих выявили туберкулез.
Пациентов направили на дополнительное обследование.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.