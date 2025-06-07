Медики «поездов здоровья» в Башкирии выявили более 3,8 тысяч заболеваний

Дополнительно сообщается, что у 958 пациентов зафиксировали высокую глюкозу в крови, у 1499 — повышенный холестерин, а у 2183 — высокое артериальное давление, у 60 человек есть подозрения на злокачественные заболевания, у двоих выявили туберкулез.