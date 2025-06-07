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В Самаре продают настенные часы с хохломской росписью за миллион рублей

Продавец уверяет: речь идет об авторской работе. Объявление о продаже появилось на одном из профильных сайтов.

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Продавец уверяет: речь идет об авторской работе. Объявление о продаже появилось на одном из профильных сайтов 2 июня.

Стоимость настенных часов с хохломской росписью составляет 1 млн рублей. Единственный экземпляр в России.

«Второй находится во Франции. Изделие выполнено из цельного ствола дерева. Размер составляет 1000 на 650 мм», — говорится в объявлении.

Ранее в Самаре продавали автомобиль Packard Caribbean 1954 года выпуска за 21 млн рублей.

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