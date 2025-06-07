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Шнайдер приостановила сотрудничество с румынским специалистом Копилом

Бывший теннисист работал со спортсменкой из Самарской области примерно с середины мая. Всего — около 2 недель.

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Бывший теннисист работал со спортсменкой из Самарской области примерно с середины мая. Всего — около 2 недель.

Мариуш Копил начал тренировать Диану Шнайдер перед стартом «Ролан Гаррос». С новым специалистом россиянка прошла в первом круге украинку Анастасию Соболеву, но во втором уступила ее соотечественнице Даяне Ястремской (12+).

А на днях теннисистка из Самарской области вместе с Миррой Андреевой проиграли в полуфинале парного разряда итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини в двух сетах (12+).

О прекращении сотрудничества со Шнайдер Копил сообщил в своих соцсетях. Румын поблагодарил ее за работу.

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