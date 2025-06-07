«На такой успех я точно не рассчитывал»: самарский нейрохудожник стал лучшим AI-фотографом в мире по версии 35AWARDS

Нельзя говорить, что это чемпионат мира и что там участвуют прямо лучшие из лучших, поэтому я воспринимаю победу, естественно, с радостью и благодарностью, но со сдержанным оптимизмом. Я не считаю, что это какая-то великая заслуга, как какой-то оскар и так далее, но, опять же, в конкурсе действительно участвуют сотни тысяч человек. В моей номинации — больше 10 тысяч участников, несколько десятков, а то и сотен тысяч сгенерированных работ, поэтому какое-то сито отбора я прошел, и очень интересно будет посмотреть, получится ли выиграть в следующем году.