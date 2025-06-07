«На такой успех я точно не рассчитывал»: самарский нейрохудожник стал лучшим AI-фотографом в мире по версии 35AWARDS

Самарец Максим Мельников занимается созданием картин и фотографий с помощью нейросетей. Недавно стало известно, что он признан лучшим AI-фотографом по мнению жюри международного конкурса 35AWARDS. Мы пообщались с Максимом и узнали подробности.
Международный конкурс фотографов 35AWARDS проходит ежегодно. В этом году он состоялся уже в 11-й раз, а участие в нем приняли 112 тысяч человек из 174 стран. Среди 470 тысяч работ, заявленных для участия в конкурсе, оказались и фотографии 33-летнего самарца Максима Мельникова.
Максим является нейрохудожником, то есть рисует картины с помощью нейросетей. В этом году организаторы 35AWARDS добавили номинации, связанные с AI-фотографией (с англ. AI — Artificial intelligence переводится как «Искусственный интеллект» — ред.). Самарец решил попробовать свои силы и победил! В топ-100, по мнению жюри, вошли сразу 5 фото Максима Мельникова, еще 2 — оказались в числе 11 лучших по мнению зрителей. Также в финальный ежегодный фотокаталог конкурса были отобраны 3 работы самарца. В итоге жюри 35AWARDS признало самарца лучшим AI-фотографом. Мы взяли у Максима интервью, что узнать подробности.
Что удивительно, Максим Мельников не является фотографом или художником в классическом понимании этих профессий. Как он сам признается, он не умеет ни фотографировать, ни рисовать. Логист по профессии, самарец почти полжизни — с 18 лет — занимается созданием контента: начал в институте, а потом продолжил заниматься журналистикой в различных СМИ, в том числе работал главным редактором, был продюсером студии графического дизайна в Москве, занимался созданием аудиоконтента на профессиональном радио и даже создавал свое — студенческое.
«По большому счету с контентом я работаю уже давно, и когда появились нейросети, я просто переключился с работы с живыми исполнителями на работу с нейросетями. И в этом плане они мне заменили условного дизайнера. Я раньше дизайнеру объяснял, что мне нужно нарисовать, сейчас я нейросетям объясняю, что мне нужно сгенерировать. Сейчас я — специалист по нейросетям. Я читаю лекции на эту тему, обучаю других людей, создаю контент с помощью нейросетей. Последние три года я занимаюсь именно этим», — рассказал Максим Мельников.
Кроме того, наш собеседник собирается стать профессиональным философом. Сейчас Максим пишет магистерскую диссертацию на тему нейросетей в контексте теории творчества. Собственно, об особенностях творчествах и о престижной победе мы и поговорили.
Какие эмоции испытали, когда узнали, что вы лучший? Рассчитывали ли на такой успех?
На такой успех я точно не рассчитывал, несмотря на то что у меня есть довольно успешный опыт участия в конкурсе с фотоподобными генерациями. В одном из сезонов Russian Photo Awards я получил приз зрительских симпатий. Это один из самых престижных конкурсов для фотографов, который тоже ввел номинацию для нейросетей. Правда они ее убрали в какой-то момент.
Что касается 35AWARDS, то я думал просто прийти посмотреть, насколько мои фотоподобные генерации котируются на общем уровне. Опять же, про этот конкурс я знал довольно давно, потому что у меня есть друзья-фотографы, которые участвовали в этом конкурсе, и они говорили, что он довольно сложный для прохождения. Поэтому, нет, на успех я точно не рассчитывал, мне хотелось посмотреть, насколько далеко я смогу зайти. В конкурсе такого масштаба я участвую впервые.
Как устроен конкурс, как проходил процесс отбора?
Прием заявок длится целый год. Потом идет трехэтапное голосование: и профессионалов, и отдельных зрителей. Есть основной конкурс, который продолжается весь год, и есть спецноминации. Они — экспресс. Они длятся месяц-два, что-то вроде того. В одной из таких спецноминаций я победил в феврале. Она называется «Фото, сгенерированное нейросетью: пейзаж».
Я не ожидал абсолютно, что там войду даже в какой-то топ, потому что мне казалось, что мои работы уступают остальным ребятам, но повезло, победил. И опять же это придало какую-то уверенность, что сгенерированные мной картинки котируются. И я продолжил подавать работы на основной конкурс.
В основном конкурсе есть два подразделения, скажем так, — «лучший фотограф», где я победил, и «лучшая фотография». Там мои фотографии не победили, но вошли в топ-35.
Как оцените свое достижение?
Нельзя говорить, что это чемпионат мира и что там участвуют прямо лучшие из лучших, поэтому я воспринимаю победу, естественно, с радостью и благодарностью, но со сдержанным оптимизмом. Я не считаю, что это какая-то великая заслуга, как какой-то оскар и так далее, но, опять же, в конкурсе действительно участвуют сотни тысяч человек. В моей номинации — больше 10 тысяч участников, несколько десятков, а то и сотен тысяч сгенерированных работ, поэтому какое-то сито отбора я прошел, и очень интересно будет посмотреть, получится ли выиграть в следующем году.
С кем вам пришлось конкурировать?
Насколько я понял, посмотрев профили нескольких русскоязычных победителей конкурса, это профессиональные фотографы, которые увлекаются нейрофотографией, а не нейроспециалисты, как я, которые решили залезть на поле фотографов и делать фотоподобные картинки. Соответственно, это профессиональные фотографы, которые имеют представление о композиции, о том, какая работа может понравиться, может не понравиться, и в этом плане круто видеть, как они используют нейросети для того, чтобы воплотить свои фантазии.
При этом у каждого конкурса есть своя специфика, и у этого конкурса она тоже есть. Если вы обратите внимание, то большинство работ из топ-100 — это женские портреты. Я не знаю, почему так, но вот как-то так получилось, что портретная фотография и портретная генерация — они в этом плане рулят. В этом плане мне опять же приятно, что мои пейзажи и другие работы смогли составить конкуренцию тому стилю, который на этом сайте достаточно давно принят и котируется.
В каком жанре или стиле вы создаете свои работы?
Трудно себя как-то обозначить. Где-то мне называют нейрохудожник, где-то промт-оператор, где-то инженер нейросети и так далее. И здесь то же самое. То есть это нейрофотографии, это AI-фото, это нейрокартинки.
Трудно как-то однозначно обозначить. Я делаю нейросетевой контент. Вот, наверное, это правильнее всего на данный момент. А как уж там совсем устоится через годы и десятилетия, ну, посмотрим.
Сколько времени и сил уходит на создание картин и фото с помощью нейросети?
Чтобы это оценить, надо знать основы промпт-инжиниринга (область, занимающаяся разработкой и оптимизацией запросов, подсказок — промптов для больших языковых моделей и других генеративных моделей искусственного интеллекта — ред.). В каком-то смысле использование нейросетей — это лотерея. И чем точнее будет прописан запрос к нейросети, чем лучше нейрохудожник знает способности и особенности отдельно взятой нейросети, с которой он работает, тем больше шансов выиграть в эту самую лотерею. То есть — получить картинку, которая есть у тебя в голове перед тем, как ты описываешь запрос. Понятно, что элемент случайности все равно так или иначе присутствует. Есть нейросети, которые позволяют заняться постобработкой, но тем не менее все равно есть некоторый небольшой элемент случайности.
Многое зависит от подхода. Можно написать тысячу раз запрос «фотореалистичный пейзаж», или что-то подобное, и выбрать самую удачную работу. А можно детально описывать, как самурай стоит под трассировкой лучей в каменистом пейзаже около одинокого дерева и так далее. Я пробую и те и те подходы и смотрю, какой из них лучше работает.
На этой интересной ноте мы попрощались и пожелали успехов Максиму Мельникову, за которыми продолжим следить. А вы следите за нашей лентой новостей!
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