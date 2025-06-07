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Трехдневная блокировка снята: трасса Тараз — Шымкент снова открыта

В «КазАвтоЖол» сообщили об открытии движения на трассе Тараз — Шымкент, передает Tengri Auto.

Источник: "КазАвтоЖол"

По данным компании, последствия дорожно-транспортного происшествия с участием крупногабаритного груза на трассе полностью ликвидированы.

«За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап — от расчистки до финального контроля состояния покрытия — потребовал слаженности, техники и высокой ответственности», — сообщила пресс-служба «КазАвтоЖол».

Напомним, 4 июня в Туркестанской области на трассе Тараз — Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, не имевшего разрешения. Из-за этого движение на этом участке было ограничено трое суток.