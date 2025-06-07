Трехдневная блокировка снята: трасса Тараз — Шымкент снова открыта

«За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап — от расчистки до финального контроля состояния покрытия — потребовал слаженности, техники и высокой ответственности», — сообщила пресс-служба «КазАвтоЖол».