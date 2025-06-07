Трехдневная блокировка снята: трасса Тараз — Шымкент снова открыта

По данным компании, последствия дорожно-транспортного происшествия с участием крупногабаритного груза на трассе полностью ликвидированы.
«За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап — от расчистки до финального контроля состояния покрытия — потребовал слаженности, техники и высокой ответственности», — сообщила пресс-служба «КазАвтоЖол».
Напомним, 4 июня в Туркестанской области на трассе Тараз — Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, не имевшего разрешения. Из-за этого движение на этом участке было ограничено трое суток.