Ростов ждет на следующей неделе жара под 40 градусов

Ростов-на-Дону готовится к настоящему испытанию жарой. По данным синоптиков Гидрометцентра, в ближайшие дни температура в городе достигнет рекордных отметок.
Так, 7 июня в донской столице ожидается до +32 градусов днем и до +17 градусов ночью. В городе ожидается солнечная погода, а порывы ветра достигнут всего четырех метров в секунду. В воскресенье столбики термометров покажут от +21 до + 36 градусов. В донской столице ожидается также солнечно.
Настоящая летняя жара придет в Ростов в понедельник, 9 июня. В этот день столбики термометров достигнут +38 градусов днем и до +22 градусов ночью. В городе ожидается переменная облачность. Только к концу недели жара постепенно спадет.
Ростовчанам на этот период стоит поменьше находиться на солнце, носить головные уборы и увеличить потребление воды.
Подпишись на нас в Telegram.