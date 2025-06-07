Ростов ждет на следующей неделе жара под 40 градусов

Так, 7 июня в донской столице ожидается до +32 градусов днем и до +17 градусов ночью. В городе ожидается солнечная погода, а порывы ветра достигнут всего четырех метров в секунду. В воскресенье столбики термометров покажут от +21 до + 36 градусов. В донской столице ожидается также солнечно.