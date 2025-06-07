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Ростов ждет на следующей неделе жара под 40 градусов

Готовьте вентиляторы и кондиционеры: на следующей неделе Ростов накроет летняя жара.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону готовится к настоящему испытанию жарой. По данным синоптиков Гидрометцентра, в ближайшие дни температура в городе достигнет рекордных отметок.

Так, 7 июня в донской столице ожидается до +32 градусов днем и до +17 градусов ночью. В городе ожидается солнечная погода, а порывы ветра достигнут всего четырех метров в секунду. В воскресенье столбики термометров покажут от +21 до + 36 градусов. В донской столице ожидается также солнечно.

Настоящая летняя жара придет в Ростов в понедельник, 9 июня. В этот день столбики термометров достигнут +38 градусов днем и до +22 градусов ночью. В городе ожидается переменная облачность. Только к концу недели жара постепенно спадет.

Ростовчанам на этот период стоит поменьше находиться на солнце, носить головные уборы и увеличить потребление воды.

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