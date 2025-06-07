Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.