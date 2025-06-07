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Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня

Циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана 8 июня 2025 года дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 751 мм рт. ст. +26°

На западе, северо-западе, севере и в центре страны возможно выпадение града. На западе, северо-западе и севере пройдут дожди. Также по республике ожидается усиление ветра.

«На юге страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере РК — туманы», — рассказали в РГП «Казгидромет».

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.