Измеритель почвы и высоторез: топ-8 инструментов, которые облегчат жизнь дачнику

Я уж не говорю о том, что на помощь дачникам все чаще приходит искусственный интеллект. Например, в виде программ с функцией подробной трехмерной визуализации. Человек может видеть модели деревьев, беседок, бассейнов, которые обычно располагают на загородном участке, и спланировать свой будущий сад. А разве могли владельцы загородных участков еще недавно представить, что траву можно косить с помощью… летающей газонокосилки? Я имею в виду косилки на воздушной подушке. Это чудо инженерной мысли предназначено для кошения газонов на площадях до 1000 квадратных метров с неровным рельефом. В общем, рынок новинок обширный, что делает процесс выбора непростым. Мой совет: прежде чем на чем-либо остановиться, непременно читайте отзывы людей, которые уже успели проверить в деле то или иное приспособление.