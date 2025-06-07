Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хорошие времена» во всей своей красе: в Молдове 80% граждан страны не могут позволить себе здоровое питание

От голода страдают 25% людей, ещё 25% недоедают, то есть не голодают в буквальном смысле, но не могут нормально питаться.

Источник: Комсомольская правда

Лишь каждый пятый житель Молдовы может позволить себе полноценное здоровое питание. Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на исследование, проведённое группой преподавателей Технического университета Молдовы.

— От голода страдают 25% людей, ещё 25% недоедают, то есть не голодают в буквальном смысле, но не могут нормально питаться, — подчеркнул Ионицэ.

По его словам, около 80% населения страны вынуждены питаться дешёвой и несбалансированной пищей, что напрямую отражается на здоровье и качестве жизни.