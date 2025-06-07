«Хорошие времена» во всей своей красе: в Молдове 80% граждан страны не могут позволить себе здоровое питание

Лишь каждый пятый житель Молдовы может позволить себе полноценное здоровое питание. Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на исследование, проведённое группой преподавателей Технического университета Молдовы.
— От голода страдают 25% людей, ещё 25% недоедают, то есть не голодают в буквальном смысле, но не могут нормально питаться, — подчеркнул Ионицэ.
По его словам, около 80% населения страны вынуждены питаться дешёвой и несбалансированной пищей, что напрямую отражается на здоровье и качестве жизни.