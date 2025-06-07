Путин подписал закон о гостевых домах

Закон также определяет, что с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.