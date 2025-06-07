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Путин подписал закон о гостевых домах

Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент будет проводиться на территории 17 субъектов Российской Федерации, а также в федеральной территории «Сириус». Закон определяет понятия «гостевой дом», «услуги гостевого дома», «классификация гостевого дома» и «собственник гостевого дома», положение о классификации гостевых домов будет утверждено кабмином.

Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом для присвоения ему статуса гостевого дома, при этом в федеральной территории «Сириус» могут устанавливаться дополнительные требования с учетом региональных особенностей. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр.

Закон также определяет, что с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.