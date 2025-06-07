Сайты по продаже БАДов без свидетельства о регистрации будут заблокированы

Подчеркивается, что в перечень биологически активных добавок будут включены те БАДы, в том числе произведенные в России, отвечающие установленным кабмином РФ критериям качества и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.