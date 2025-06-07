Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры

Законом вводится упрощенный порядок для ряда работ, не влияющих на внешний облик, конструктивные элементы, интерьеры и предмет охраны памятников. Вместо полной процедуры согласования потребуется только направить уведомление в орган охраны с указанием объемов, видов и сроков работ. Это обеспечит правовую определенность и ускорит проведение необходимых мероприятий.