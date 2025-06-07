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«Передана медикам для оценки состояния здоровья». Милиция и волонтеры нашли белоруску, пропавшую в окрестностях Беловежской пущи

Волонтеры нашли белоруску, пропавшую в окрестностях Беловежской пущи.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры сообщили об обнаружении молодой белоруски Лидии Каратаевой, которая пропала в окрестностях Беловежской пущи в Беларуси.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 29-летняя девушка пропала в окрестностях Беловежской пущи в Беларуси.

Напомним, девушка в среду, 4 июня, в вечернее время ушла из дома и пропала. Волонтеры и милиция начали поисково-спасательную операцию.

А в субботу, 7 июня, в ПСО «Ангел» сообщили, что, к счастью, пропавшая молодая сельчанка обнаружена живой. В отряде уточнили, что девушку обнаружила поисковая группа. При этом ее поиски продолжались несколько дней. В них участвовали сразу несколько поисковых отрядов: «Ангел Брестский регион» и «Юго-запад». Розыском пропавшей занимались сотрудники милиции и МЧС, также ее искали родные и местные жители.

В УВД Брестского облисполкома уточнили, что пропавшую Лидию Каратаеву волонтеры обнаружили в лесном массиве недалеко от места жительства.

— Лидия Михайловна передана медикам для оценки состояния здоровья, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще в Столбцах мотоциклист погиб при столкновении с легковым Chery Tiggo.

Между тем эпидемиологи полностью запретили купаться на двух пляжах в Беларуси.