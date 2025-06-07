«Передана медикам для оценки состояния здоровья». Милиция и волонтеры нашли белоруску, пропавшую в окрестностях Беловежской пущи

А в субботу, 7 июня, в ПСО «Ангел» сообщили, что, к счастью, пропавшая молодая сельчанка обнаружена живой. В отряде уточнили, что девушку обнаружила поисковая группа. При этом ее поиски продолжались несколько дней. В них участвовали сразу несколько поисковых отрядов: «Ангел Брестский регион» и «Юго-запад». Розыском пропавшей занимались сотрудники милиции и МЧС, также ее искали родные и местные жители.