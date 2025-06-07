Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов

Отмечается, что в рамках кампании по противодействию абортам в регионе разработана система поддержки медиков. По программе «Защити меня сегодня» врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. В результате в мае было проведено только девять процедур прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года их было 138. За март-апрель проведено 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.