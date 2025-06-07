Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу вейпов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вологодская область предложила передать субъектам полномочия по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, сообщила пресс-служба губернатора региона.
«На протяжении предыдущей недели я слышал выступления депутатов Госдумы, лидеров фракций и моих коллег из других регионов России о том, как важно ограничить или запретить продажу вейпов. Пора действовать, не думая о своих рейтингах и рисках. Народосбережение — главное содержание нашей работы. Мы говорим о святых, праведных и справедливых для всех нас задачах. Речь идет о жизни и здоровье наших детей», — отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Вологодская область уже инициировала решение задачи и направила соответствующий проект закона в Госдуму России.
«Речь идет о передаче субъектам полномочий по регулированию времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления. Сейчас у регионов таких полномочий нет», — говорится в сообщении.
Губернатор сообщил, что обсуждал эту тему с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«Очень благодарен Вячеславу Викторовичу за понимание важности этих шагов. Надо искать варианты именно на уровне субъектов для применения существующих инструментов в рамках правового поля. Мы усиленно работаем по зачистке рынка от торговых объектов, которые продают алкоголь, и ведем широкую просветительскую работу по профилактике прерывания беременности. И то же самое будем делать с вейпами», — сказал Филимонов.
Правительство Вологодской области готово предложить поддержку для перепрофилирования бизнеса, торгующего никтотинсодержащей продукцией. Ранее в регионе начали выдавать микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3% годовых на переоборудование торговых точек, реализующих алкоголь.
Губернатор напомнил, что в регионе наблюдается положительная статистика по результатам народосберегающих инициатив.
«На территории региона закрылись 244 алкомаркета из 610. Показательны и цифры по отказу учреждений здравоохранения Вологодской области от проведения абортов, за исключением медицинских показаний», — отметил он.
Отмечается, что в рамках кампании по противодействию абортам в регионе разработана система поддержки медиков. По программе «Защити меня сегодня» врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. В результате в мае было проведено только девять процедур прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года их было 138. За март-апрель проведено 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.