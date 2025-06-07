Тольяттинская «Лада» усилилась 23-летним экс-вратарем тульского АКМ Поповым

Всего у Попова 124 игры в ВХЛ. Из них 11 — на ноль. Плюс 66 побед. Процент отбитых шайб — 92,7%, КН — 1,88. В розыгрыше 2023−2024 годов взял с туляками серебро. Также в сезоне 2022−2023 выступал за «Рязань-ВДВ».