Тольяттинская «Лада» усилилась 23-летним экс-вратарем тульского АКМ Поповым

С молодым голкипером подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, уточнили представители «автозаводцев» днем 7 июня.
23-летний Денис Попов — выпускник столичных «Крыльев Советов». В них же в 2019 году начал профессиональную карьеру. В 2020-м перебрался в тульский АКМ. В минувшем розыгрыше ВХЛ был основным вратарем команды.
«В 46 встречах “регулярки” одержал 24 победы и отразил 91,4% бросков в створ при коэффициенте надежности (КН) 2,09, а также оформил три сухих матча», — подчеркнули в «Ладе».
Всего у Попова 124 игры в ВХЛ. Из них 11 — на ноль. Плюс 66 побед. Процент отбитых шайб — 92,7%, КН — 1,88. В розыгрыше 2023−2024 годов взял с туляками серебро. Также в сезоне 2022−2023 выступал за «Рязань-ВДВ».
Недавно к «автозаводцам» перешел 31-летний экс-форвард владивостокского «Адмирала» Вячеслав Основин.
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