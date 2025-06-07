Дождь, гроза и пыльная буря: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

По данным РГП «Казгидромет» на территории страны ожидаются проливные дожди, гроза, а местами и пыльные бури, передает Tengrinews.kz.
В воскресенье, 08 июня, по данным синоптиков, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.
На западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь с грозой. В Актау, по прогнозу синоптиков, возможна гроза.
На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Порывы ветра местами могут достигать 23−28 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.
На юге, в горных районах Алматинской области также ожидается гроза. В Алматы и в Конаеве по прогнозу — гроза.
На юго-западе области Абай ночью ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области возможны гроза и град. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. В Семее днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, возможна гроза.
На юге, востоке Атырауской области и в Атырау 8 июня ожидается гроза.
Утром и днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области также гроза с градом. Гроза будет и в Усть-Каменогорске.
Днем на юге, западе Западно-Казахстанской области также прогнозируют грозу.
В области Улытау и Жезказгане ожидаются гроза. Днем на западе, севере, востоке области — гроза, град, шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Акмолинской области ожидается сильный дождь с грозой и градом. Стороной гроза не обойдет и Кокшетау.
В Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град и шквал. В Караганде гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Павлодарской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза с градом по прогнозам синоптиков будет и в Павлодаре.
На юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град.
В горных районах Жамбылской области ожидается также гроза.