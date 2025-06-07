В Азове спасатели полностью потушили крупный пожар на складе

На месте ЧП продолжают работать спасательные службы. Специалисты устанавливают причину возгорания. Напомним, что пожар начался днем 7 июня. Огонь стремительно распространялся по территории складского помещения. Пламенем было охвачено порядка двух тысяч квадратных метров. На месте ЧП работали 37 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники. В результате пожара пострадал один человек.