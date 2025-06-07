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В Азове спасатели полностью потушили крупный пожар на складе

В Азове ликвидировали пожар на складе.

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Источник: Комсомольская правда

В Азове спасатели полностью потушили крупный пожар на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 15:08 полная ликвидация огня, — говорится в сообщении регионального ведомства.

На месте ЧП продолжают работать спасательные службы. Специалисты устанавливают причину возгорания. Напомним, что пожар начался днем 7 июня. Огонь стремительно распространялся по территории складского помещения. Пламенем было охвачено порядка двух тысяч квадратных метров. На месте ЧП работали 37 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники. В результате пожара пострадал один человек.

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