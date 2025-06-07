В Москве в субботу ожидаются ливни и град

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ливни, местами гроза, град и усиление ветра до 19 метров в секунду ожидаются в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 7 июня в Москве ожидаются ливни, местами гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 19 метров в секунду», — говорится в сообщении.
МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.