«Теплого лета не предвидится». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о похолодании с 9 по 15 июня в Беларуси

Середина июня в Беларуси выдастся прохладной и сырой. Такой прогноз на неделю с 9 по 15 июня дал белорусский синоптики Дмитрий Рябов на ОНТ.
— На большей части Беларуси с 9 по 15 июня хорошего теплого лета не предвидится, — отметил он.
С начала недели и почти каждый день в Беларуси ожидаются атлантические циклоны с дождями. Из-за этого не стоит белорусам ожидать устойчивого тепла — будет прохладно и сыро. Причем средние температуры в середине недели установятся немного ниже климатической нормы. Также ожидаются перепады температуры и атмосферного давления.
— Не стоит ждать продолжительной сухой и жаркой погоды, — предупредил синоптик.
В целом, холодно на неделе в Беларуси будет из-за холодного атмосферного фронта, который придет с северо-западной части Европы. За циклоном начнут поступать в республику потоки прохладного и влажного воздуха. В большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет западного направления, умеренный, при грозах — с порывами.
В ночные часы ожидаются температуры от +9 до +15 градусов. Днем в понедельник, 9 июня, потеплеет до +14 — +20 градусов, а во вторник станет прохладнее — +14 — +18 градусов.
В среду, 11 июня, в Беларуси начнет ощущаться влияние балтийского циклона, который за собой принесет атмосферные фронты с осадками. Ветер будет неустойчивым переменчивым, влажность повысится до 90%. Ночью температура опустится до +8 — +13 градусов, днем будет от +12 по северо-западу до комфортных +20 в юго-восточных районах.
Предварительно к четвергу, 12 июня, ожидается приход очередных атмосферных фронтов, но уже с запада Европы. Они принесут грозы, которые прольются в большинстве районов Беларуси. По ночам и с утра будет туманно. В ночные часы температуры будут опускаться до +7 — +12 градусов. Днем 12 июня воздух прогреется до +11 — +17 градусов, в пятницу, 13 июня, в республике будет от +11 градусов в восточных районах до 18 на западе страны.
— Неустойчивой будет погода и в выходные, — отметил телесиноптик.
Локальные и кратковременные дожди ожидаются в субботу и воскресенье на большей части территории Беларуси. Ветер будет умеренным западного и северо-западного направлений.
По ночам на выходных — около +7 — +13 градусов. Днем в субботу, 14 июня, воздух прогреется до +15 — +19 градусов, а в воскресенье, 15 июня, прогнозируется чуть более теплая погода — около +17 — +20 тепла.
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