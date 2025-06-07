«Теплого лета не предвидится». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о похолодании с 9 по 15 июня в Беларуси

Предварительно к четвергу, 12 июня, ожидается приход очередных атмосферных фронтов, но уже с запада Европы. Они принесут грозы, которые прольются в большинстве районов Беларуси. По ночам и с утра будет туманно. В ночные часы температуры будут опускаться до +7 — +12 градусов. Днем 12 июня воздух прогреется до +11 — +17 градусов, в пятницу, 13 июня, в республике будет от +11 градусов в восточных районах до 18 на западе страны.