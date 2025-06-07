«Скрытые сценаристы»: как детские травмы влияют на отношения в течение всей жизни

— Вроде бы все хорошо, но внутри не уходит ощущение, что «что-то не так». Хочется услышать «я люблю тебя» не раз в неделю, а каждый день, и желательно с доказательствами. Это не каприз и не манипуляция, а след, которые оставила атмосфера вечной недостаточности в детстве. Когда любовь зависела от достижений, когда похвала была редкой и всегда с припиской «мог бы лучше». И теперь человек в отношениях не отдыхает душой, а будто сдает бесконечный экзамен на нужность и ценность, — объяснила психолог.