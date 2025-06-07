«Скрытые сценаристы»: как детские травмы влияют на отношения в течение всей жизни

Мы часто несем свое прошлое туда, где хотим начать сначала — в новые отношения. И неважно, насколько нам дорог человек рядом — старые раны умеют пробираться наружу, не спрашивая разрешения. Какое именно прошлое может привести к болезненным сценариям в отношениях и как распознать этих скрытых «сценаристов» в себе, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольги Романив.
Какие травмы влияют на наши отношения на протяжении всей жизни.
Травма отвержения.
Одна из самых распространенных травм. Если в детстве вас часто критиковали, игнорировали или вы чувствовали себя «неудобным» для родителей, то во взрослом возрасте можете болезненно реагировать на малейшее охлаждение со стороны партнера, рассказала специалист:
— Обычное «я сегодня устал» вдруг воспринимается как «я тебе больше не нужен». Возникают тревога, желание срочно что-то доказать, удержать — даже ценой собственного комфорта. И отношения постепенно превращаются в борьбу за внимание, а не в пространство любви и доверия.
Травма гиперответственности.
Возможно, в детстве пришлось рано повзрослеть: заботиться о младших, утешать родителей или подстраиваться под чужое настроение. Тогда во взрослой жизни возникает привычка все тянуть на себе, не просить о помощи и выбирать партнеров, которым «нужна забота», отметила психолог:
— На первый взгляд, кажется, что так и должно быть. Но со временем накапливаются усталость, обида и ощущение, что никто не поддерживает. Ведь вы снова оказываетесь в роли спасателя, а не равноправного участника отношений.
Почему женщина может быть несчастна в браке.
Как это проявляется.
Тревога из-за пустяка.
Бывает, что человек внешне спокоен, собран и рационален, но внутри него включается тревожная сирена из-за пустяка.
— Допустим, партнер задержался на встречу на десять минут, а внутри все сжимается, накатывает злость, обида, паника. Дело здесь не в пунктуальности и не в контроле. Это реакция из прошлого, когда близкий взрослый однажды ушел и не вернулся. Страх быть забытым или покинутым цепко держит, заставляя видеть угрозу там, где ее нет. В итоге страдает не только тот, кто переживает, но и тот, кто даже не подозревает, почему его отсутствие стало катастрофой, — описала Романив.
Ощущение «что-то не так».
Другой пример — постоянная потребность в подтверждении чувств.
— Вроде бы все хорошо, но внутри не уходит ощущение, что «что-то не так». Хочется услышать «я люблю тебя» не раз в неделю, а каждый день, и желательно с доказательствами. Это не каприз и не манипуляция, а след, которые оставила атмосфера вечной недостаточности в детстве. Когда любовь зависела от достижений, когда похвала была редкой и всегда с припиской «мог бы лучше». И теперь человек в отношениях не отдыхает душой, а будто сдает бесконечный экзамен на нужность и ценность, — объяснила психолог.
Привычка молчать о главном.
Также вы просто можете не уметь говорить о своих чувствах, отметила специалист:
Симптомы скрытой депрессии: как распознать, советы психиатра.
— Не потому что не хотите, а потому что некогда это было небезопасно. В детстве любое проявление эмоций воспринималось как слабость или каприз: «Не реви», «Что ты злишься?», «Соберись». И теперь, во взрослом возрасте, привычка молчать о главном берет верх. Внутри — шторм, снаружи — штиль. Партнер может догадываться, что что-то не так, но не может понять, что именно. Так формируется эмоциональная пропасть: вы рядом физически, но по-настоящему близко — будто бы никогда.
Влюбленность в фантазию.
Иногда человек бросается в отношения с головой, будто старается «наверстать упущенное». Вчера — первое свидание, завтра — разговоры о совместной жизни, о детях, о домике у моря. Со стороны это может выглядеть как наивность или поспешность, но на самом деле корни уходят куда глубже.
— Когда в детстве не было стабильности, любви или базового чувства безопасности, душа отчаянно ищет опору. Хочется, чтобы «теперь точно все сложилось». Только вот стремление поскорее привязаться может ослепить, и в итоге человек влюбляется не в партнера, а в собственную фантазию о нем, а разрыв с иллюзией, как правило, болезненнее реального расставания.
Включается внутренний тормоз.
А бывает и наоборот — вроде хочется близости, но как только дело доходит до настоящего сближения, включается внутренний тормоз.
— Не потому что чувства поддельные или человек безразличен. Просто рядом с кем-то по-настоящему важным вдруг становится страшно: страшно открыть себя, показаться уязвимым, быть недостаточно хорошим. Внутри будто звучит голос из прошлого: «Если ты откроешься — тебя ранят». И пусть этот голос давно устарел, его эхо все еще формирует поведение. В результате отношения вроде бы развиваются, но как будто через стекло — есть тепло, но нет доступа к настоящей глубине, — подчеркнула Романив.
Что с этим делать:
Первый шаг — признать, что старые раны действительно могут влиять на то, как вы любите, ссоритесь, привязываетесь и отстраняетесь. Это не приговор и не ярлык, а возможность наконец-то понять, откуда берутся повторяющиеся сценарии. Иногда уже само осознание причин своих реакций — мощный инструмент. Вместо «со мной что-то не так» появляется: «теперь я понимаю, почему я так чувствую».Помочь себе — значит, начать слушать себя внимательнее. Психотерапия, поддерживающее окружение, честные разговоры с партнером — все это может стать частью процесса исцеления. И это не о том, чтобы стать «идеальным» партнером, а о том, чтобы строить отношения из настоящего, а не из боли прошлого.
— Когда вы перестаете «бороться с тенью» — появляется шанс построить светлую, реальную связь с другим человеком, — заверила психолог.
Кстати, многие специалисты не рекомендуют вступать в новые отношения сразу после расставания. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского, почему нужно взять паузу после разрыва и когда можно начинать новый роман.