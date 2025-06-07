В Башкирии пообещали сильный ветер и туманы

Завтра, 8 июня, на территории Башкирии спрогнозировали неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, ожидается усиленный ветер со скоростью 5−10м/с. Также пообещали туман с видимостью до 500−1000 метров. Температура воздуха ночью составит +9,+14°, по востоку до +4°, днем +24,+29°.
В Уфе ожидают переменный ветер со скоростью 5−10м/с. Температура воздуха ночью +9,+11°, в центре города до +14°, днем +26,+28°.
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