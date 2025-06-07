«Горячая точка»: как Гагаузию довели до кипения — садисты в погонах не пускали на митинг в Комрат, мучая пожилых людей в жуткое пекло

В Комрате — пекло. И не только из-за жуткой жары и раскаленного солнца. Сегодня здесь — митинг за права и статус Гагаузии. Люди выходят на улицу, несмотря на полицейские блокпосты, перекрытые дороги и запреты.
— Я вышла из машины и пошла. Мне кричали, что нельзя. Я спросила: на каком основании? Ответа не было, — рассказывает жительница автономии. — Потом мне повезло — кто-то подвёз. Но что это вообще такое? Я в своей стране не могу попасть на мирный митинг?
Фото: GRT.
Сотни таких историй уже собираются в соцсетях. Людей, особенно пожилых, часами держали в машинах на въездах в Комрат. Тем, кто ехал из Вулканешт, дорога заняла не один, а целых три часа. Люди шли пешком, в зной, по трассе, на глазах у полиции и возмущались: «Мы что, в резервации?!».
Пока официальные власти отмалчиваются, в центре Комрата звучала речь Дмитрия Константинова, председателя Народного собрания Гагаузии:
— Нас обманули. С момента принятия закона о статусе Гагаузии началось постепенное лишение автономии. Все обещания остались на бумаге. Полномочия — только на словах. А теперь ещё и дорогу к площади перекрыли. Это не демократия. Это фальшь.
«Мы здесь родились. И отсюда никуда».
На площади — много пожилых. Много тех, кто в 90-х стоял за автономию, кто помнит, как строилась Гагаузия.
— Я была среди тех, кто боролся за нашу землю. И сейчас снова стою, — говорит одна из женщин. — Не дадим отнять то, что нам принадлежит по праву. Мы выбрали башкана. И имеем право поддержать её. Мы не отступим.
Фото: GRT.
Башкан автономии Евгения Гуцул сейчас под домашним арестом. Для многих — это не только про конкретную фигуру, а про принцип: кого выбрал народ, того и должны уважать.
«Выборы прошли. Победитель есть. А теперь её убирают. Без суда, без объяснений. Что это за закон?» — говорят собравшиеся.
Самое страшное — в запретах. Людям не объясняют, почему нельзя. Не предъявляют распоряжений. Просто останавливают. «Разворачивайтесь». «Идти пешком нельзя». «Так надо».
— Это не безопасность. Это репрессии, — говорит участник митинга. — Мы не можем доехать до столицы своей автономии. Это насилие над Конституцией.
Тысячи людей в Комрате собрались на защиту прав автономии и законно избранного башкана.