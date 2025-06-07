«Горячая точка»: как Гагаузию довели до кипения — садисты в погонах не пускали на митинг в Комрат, мучая пожилых людей в жуткое пекло

— Я вышла из машины и пошла. Мне кричали, что нельзя. Я спросила: на каком основании? Ответа не было, — рассказывает жительница автономии. — Потом мне повезло — кто-то подвёз. Но что это вообще такое? Я в своей стране не могу попасть на мирный митинг?