Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения

«Конечно, при составлении такого списка в первую очередь были учтены возрастные особенности школьников, их читательские интересы. А также перечни, рекомендованные специалистами Российской государственной детской библиотеки; материалы единых учебников по мировой и российской истории в части списков литературы для дополнительного чтения», — рассказала Добротина.