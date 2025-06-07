24-летние защитники Коттон и Зимин подписали контракты с тольяттинским ХК «Лада»

В 2020-м «Детройт» выбрал на драфте в пятом раунде под 132-м номером. Но в Северной Америке не задержался. Играл за словацкую «Нитру» с сезона 2023−2024. В «регулярках» набрал 57 очков (15 шайб и 42 ассиста) в 88 встречах. Плюс 24 балла (6+18) в 41 матче плей-офф. Также был в «Вестервиксе» и «ИПК».