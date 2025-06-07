24-летние защитники Коттон и Зимин подписали контракты с тольяттинским ХК «Лада»

С канадцем заключили одностороннее соглашение, с россиянином — двустороннее. Оба в местной команде на один сезон.
Об интересе волжан к Алексу Коттону писали в начале этого месяца. 24-летний защитник начал профессиональную карьеру в 2018-м в составе «Летбридж Харрикейнз» из Западной хоккейной лиги.
В 2020-м «Детройт» выбрал на драфте в пятом раунде под 132-м номером. Но в Северной Америке не задержался. Играл за словацкую «Нитру» с сезона 2023−2024. В «регулярках» набрал 57 очков (15 шайб и 42 ассиста) в 88 встречах. Плюс 24 балла (6+18) в 41 матче плей-офф. Также был в «Вестервиксе» и «ИПК».
Перебрался в «Ладу» и 24-летний Никита Зимин — выпускник московских «Крыльев Советов». Карьера стартовала в 2017-м в ХК «Атланты». Позже попал в систему «Амура». Продолжил в «Рязани», «Ермаке» и ташкентском «Хумо». С последним в 2013-м дошел до финала чемпионата Казахстана.
«2 года Зимин играл за “Молот” — в прошедшем сезоне в составе пермяков провел в общей сложности 68 матчей в ВХЛ и заработал 13 (2+11) очков», — рассказали представители тольяттинского клуба.
В КХЛ на его счету 24 встречи и один ассист. А до этого «автозаводцы» усилились 23-летним экс-вратарем тульского АКМ Денисом Поповым.
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