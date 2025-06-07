В Шахтах несколько районов остались без водоснабжения

В Шахтах временно упало давление воды из-за аварии на подстанции Западных электрических сетей. Отключение электроэнергии остановило работу насосного оборудования 3 водоподъема. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
В результате давление воды упало на улицах Советская, Шевченко, Садовая. Аналогичная ситуация на проспекте Победы Революции с прилегающими улицами. Воды нет и в поселках Поповка, Власовка, ГРЭС, Новокадамово, а также Нежданная, Фрунзе, Таловый.
Ситуация взята под контроль. Специалисты перевели систему на резервное питание, насосы запущены, идет опрессовка. В течение трех часов вода должна возобновиться в домах.
Подпишись на нас в Telegram.