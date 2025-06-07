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В Шахтах несколько районов остались без водоснабжения

Авария на подстанции: когда в Шахтах восстановят водоснабжение.

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Источник: Комсомольская правда

В Шахтах временно упало давление воды из-за аварии на подстанции Западных электрических сетей. Отключение электроэнергии остановило работу насосного оборудования 3 водоподъема. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

В результате давление воды упало на улицах Советская, Шевченко, Садовая. Аналогичная ситуация на проспекте Победы Революции с прилегающими улицами. Воды нет и в поселках Поповка, Власовка, ГРЭС, Новокадамово, а также Нежданная, Фрунзе, Таловый.

Ситуация взята под контроль. Специалисты перевели систему на резервное питание, насосы запущены, идет опрессовка. В течение трех часов вода должна возобновиться в домах.

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