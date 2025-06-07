В Шахтах несколько районов остались без водоснабжения

В результате давление воды упало на улицах Советская, Шевченко, Садовая. Аналогичная ситуация на проспекте Победы Революции с прилегающими улицами. Воды нет и в поселках Поповка, Власовка, ГРЭС, Новокадамово, а также Нежданная, Фрунзе, Таловый.