Скончался известный казахстанский нефтяник-геолог Балтабек Куандыков

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram*, руководство и коллектив Министерства энергетики с глубокой скорбью восприняли весть о безвременной кончине Куандыкова Балтабека Мухановича — выдающегося геолога, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного работника промышленности Республики Казахстан, лауреата государственной премии Республики Казахстан имени Аль-Фараби, президента Казахстанского общества нефтяников-геологов.
«Вся профессиональная жизнь Балтабека Мухановича была посвящена развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению энергетической независимости Казахстана, внедрению научных подходов в разведку и освоение углеводородных ресурсов», — отметили в ведомстве.
Свою трудовую деятельность он начал в 1971 году в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции. За годы работы он внес значительный вклад в открытие и освоение крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана — Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других.
Он возглавлял ведущие отраслевые компании — «Казахстанкаспийшельф», ННК «Казахойл», «Нельсон Ресорсиз Лимитед», «Меридиан Петролеум», а также работал консультантом в международной корпорации Chevron Overseas Petroleum.
Балтабек Куандыков был признанным ученым — автором 10 монографий и более 80 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов по геологии и нефтегазоносности Казахстана, таких как «Атлас палеонтологических остатков» и «Глоссарий терминов нефтегазовой геологии».
За выдающиеся заслуги он был награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и «Барыс» III степени, а также удостоен государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби.
«Балтабек Муханович был не только блестящим профессионалом, но и настоящим патриотом своей страны, примером преданности профессии, научной честности и высокого гражданского долга. Его уход — невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли Казахстана. Светлая память о Балтабеке Мухановиче Куандыкове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто имел честь работать с ним. Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой», — отметили в Минэнерго.
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