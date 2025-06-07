Скончался известный казахстанский нефтяник-геолог Балтабек Куандыков

«Балтабек Муханович был не только блестящим профессионалом, но и настоящим патриотом своей страны, примером преданности профессии, научной честности и высокого гражданского долга. Его уход — невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли Казахстана. Светлая память о Балтабеке Мухановиче Куандыкове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто имел честь работать с ним. Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой», — отметили в Минэнерго.