Священник Ильяшенко рассказал, как попросить прощения у умершего человека

Продюсер Александр Толмацкий, отец Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, сожалеет, что не успел наладить отношения с сыном до его смерти. По его словам, все шло к тому, чтобы «вот-вот наладить контакт, встретиться, поговорить и помириться». Но Толмацкий-старший не успел — Децла не стало в 2019 году. Может ли обида усопшего человека отражаться на живом и есть ли шанс попросить у умершего прощения, «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко.
Он объяснил, что человеческой природе присуще верить в высшие силы. При этом человеку проще верить в некие рыночные отношения — «ты мне, я тебе». Но относиться к духовной жизни и общению с Богом как к взаимовыгодному обмену неправильно.
— Есть замечательный принцип, который мы часто нарушаем: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть пока не закончился день, не заканчиваются и дела, пока ты не помиришься с теми, с кем у тем у тебя мир утрачен. Остаться с кем-то немирным, и тем более, если кто-то умрет во вражде — это, конечно, грех, — уверен священник.
Если человек совершает грех, у него есть возможность получить прощение, заверил собеседник «ВМ»:
В первую очередь, когда подобное происходит, нужно пойти в храм и исповедоваться в присутствии священника. Если есть вина человека в том, что произошло, то нужно попросить у Бога прощения за случившееся. Нужно самому примириться с Богом и очистить свою совесть от этого. Второе, что нужно сделать, — подумать о том, что ныне живущий может сделать для усопшего здесь, на земле. Можно молиться за него, ведь сам он уже не может этого сделать и что-то исправить.
— А мы, оставшиеся еще здесь, такую возможность имеем. Особенно это касается родителей. Если они понимают, что просят прощения за некий свой вклад в эту ссору и хотят помочь ребенку, то им нужно за него молиться — и усопшему это нужно. Родительская молитва особо близка Богу, — отметил Ильяшенко.
Русская православная церковь не рекомендует отмечать день рождения умершего человека как обычный праздник. Почему не стоит этого делать, разбиралась «Вечерняя Москва».