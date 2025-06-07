Священник Ильяшенко рассказал, как попросить прощения у умершего человека

В первую очередь, когда подобное происходит, нужно пойти в храм и исповедоваться в присутствии священника. Если есть вина человека в том, что произошло, то нужно попросить у Бога прощения за случившееся. Нужно самому примириться с Богом и очистить свою совесть от этого. Второе, что нужно сделать, — подумать о том, что ныне живущий может сделать для усопшего здесь, на земле. Можно молиться за него, ведь сам он уже не может этого сделать и что-то исправить.