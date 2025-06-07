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Shaman появился на красной ковровой дорожке «Муз-ТВ» с Мизулиной

Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке «Муз-ТВ» с Мизулиной.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии «Муз-ТВ» с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, передает корреспондент РИА Новости.

XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» проходит на концертной площадке «Live Арена» в субботу.

«Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России», — сказал Shaman.

Пара появилась в элегантных классических образах: Shaman в костюме, а Мизулина — в черном платье. Пока пара была на дорожке, фанаты пели песню Shaman «Ты моя».

В субботу Shaman представит песню «Прямо по сердцу», с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», на церемонии премии телеканала «Муз-ТВ» «Легенда».

Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.