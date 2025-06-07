В Астане провели первую операцию на открытом сердце

Открытие отделения стало ответом на высокую потребность в доступной и высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердца, которые остаются одной из ведущих причин смертности и инвалидности в Казахстане. В рамках нового центра теперь будут проводиться плановые и экстренные вмешательства при ишемической болезни сердца, аортокоронарное шунтирование, реконструктивные и протезирующие операции при врожденных и приобретенных пороках клапанов, а также лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической коррекции.