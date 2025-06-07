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В Астане провели первую операцию на открытом сердце

В многопрофильной городской больнице № 1 столицы Казахстана успешно выполнена первая операция на открытом сердце, сообщает Zakon.kz.

Источник: Минздрав РК

Как отметили в Минздраве, это знаменует официальное начало работы нового кардиохирургического отделения, имеющего стратегическое значение для всей страны.

Открытие отделения стало ответом на высокую потребность в доступной и высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердца, которые остаются одной из ведущих причин смертности и инвалидности в Казахстане. В рамках нового центра теперь будут проводиться плановые и экстренные вмешательства при ишемической болезни сердца, аортокоронарное шунтирование, реконструктивные и протезирующие операции при врожденных и приобретенных пороках клапанов, а также лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической коррекции.

Как рассказали в ведомстве, в условиях растущего населения столицы и перегруженности республиканских специализированных центров, новое отделение позволит существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения и ускорит доступ к жизненно важным операциям.

Внедрение современных подходов и протоколов ранней диагностики и лечения должно привести к снижению смертности от осложнённых форм ишемической болезни сердца и острого коронарного синдрома, улучшению качества жизни пациентов и снижению летальности при инфекционных осложнениях.