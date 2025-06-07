Небольшой дождь пройдет в Самарской области ночью 8 июня

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в начале воскресенья.
В 63-м регионе прогнозируют переменную облачность. Местами даст о себе знать небольшой дождь. Температура воздуха в Самарской области составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.
Ветер в губернии будет юго-западным с порывами примерно от 2 до 7 метров в секунду, добавили синоптики.
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